PSG : C’est imminent pour le transfert de l’été !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Parmi ses grands dossiers de l'été, le PSG est en passe de conclure le transfert d'Illya Zabarnyi. Pisté depuis des semaines par le club, l'Ukrainien est tout proche de signer son nouveau contrat puisqu'il vient d'atterrir à Paris. Le défenseur central a marqué les esprits la saison dernière à Bournemouth.

Après avoir accueilli Lucas Chevalier, le PSG s'apprête à valider un nouveau transfert. Illya Zabarnyi, défenseur ukrainien de 22 ans, vient de mettre les pieds à Paris et sa signature est attendue dans les prochaines heures. Il va devoir passer sa visite médicale avant mais tout semble indiquer qu'il sera officiellement un joueur du PSG juste avant le début de la saison.

Zabarnyi est déjà à Paris Comme le rapporte RMC Sport ce dimanche, Illya Zabarnyi est déjà à Paris pour signer son contrat. Le joueur de Bournemouth va passer sa visite médicale dans la soirée avant de valider officiellement son arrivée au PSG, confirme le journaliste de L'Equipe Loïc Tanzi. Un contrat de cinq ans l'attend avec le club de la capitale.