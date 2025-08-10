 Transfert d’une star, c’est le feu au PSG !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato estival, Gianluigi Donnarumma a de grandes chances de quitter le PSG. L’arrivée de Lucas Chevalier devrait définitivement pousser l'Italien vers la sortie, qui n’aura sans doute pas de mal à retrouver un nouveau challenge. En effet, de nombreuses formations prestigieuses ont coché le nom du champion d’Europe pour se renforcer.

La saison dernière, le PSG a pu compter sur un grand Gianluigi Donnarumma. L’Italien a notamment brillé en Ligue des champions, ce qui a permis à Paris de décrocher le premier titre de son histoire dans cette compétition. Toutefois, l’année prochaine, le portier ne devrait plus rendre service à l’effectif de Luis Enrique.

Donnarumma est sur le départ Cet été, il y a du changement au poste de gardien de but au PSG. Le jeune Renato Marin a posé ses valises à Paris en début de mercato, mais c’est surtout Lucas Chevalier qui a débarqué dernièrement. Le Français arrive de Lille contre un chèque de 55M€ et il va pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie, car il vient pour être numéro un.