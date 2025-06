PSG : C'est déjà terminé pour ce transfert à 70M€ ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Véritable révélation de la saison au FC Porto et nouvelle coqueluche du football portugais, Rodrigo Mora serait depuis plusieurs semaines dans le viseur du PSG. Disposant d’une clause libératoire de 70M€, le génie né en 2007 ne serait en revanche pas du tout une priorité aux yeux des dirigeants parisiens pour ce mercato estival. Explications.

Depuis deux ans désormais, il n’est pas rare de voir le PSG se positionner sur les plus grands talents de la planète football. Alors que Lamine Yamal est bien installé du côté du FC Barcelone , et que Franco Mastantuono , pourtant suivi par le club parisien, a quant à lui décidé de s’engager en faveur du Real Madrid , Paris pourrait jeter son dévolu sur le troisième surdoué de la génération 2007.

« S’il vient, Senny Mayulu, ça lui barre la route »

Cependant, signer Rodrigo Mora ne serait pas une priorité dans l’esprit des dirigeants parisiens, et notamment en raison de la montée en puissance d’un certain Senny Mayulu. « Rodrigo Mora c’est simple, on m’a dit ce que je vous ai dit à l’instant, s’il vient, Senny Mayulu, ça lui barre la route », a ainsi révélé le journaliste de RMC Fabrice Hawkins au micro de Rothen S’enflamme ce vendredi. « Le PSG veut s’appuyer sur le petit Senny Mayulu à l’avenir, qui n’a plus que deux ans de contrat, donc ça va bientôt discuter de prolongation », a ajouté ce dernier, alors que le contrat de Senny Mayulu expire en juin 2027 à Paris.