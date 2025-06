Transferts : Le PSG a fixé une condition non négociable !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato des champions d’Europe risque d’être agité ! Désireux de continuer à progresser, le PSG pourrait prochainement boucler l’arrivée d’Illya Zabarnyi (Bournemouth). Une arrivée visant à consolider la défense. En revanche, du côté du milieu de terrain, très peu de mouvement est attendu à Paris, à moins d’un départ dans ce secteur.

Le PSG ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Malgré une saison 2024-2025 historique, et qui pourrait l’être un peu plus en cas de sacre à la Coupe du monde des Clubs, le club de la capitale entend bien continuer à progresser. Luis Enrique , qui s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse, sait que cela passera par un mercato réussi cet été.

Le PSG ambitieux sur le mercato

« Nous sommes champions d'Europe, cela personne ne peut nous l'enlever, et je pense que nous sommes un beau champion d'Europe parce que notre parcours a été difficile. Mais nous n'en sommes qu'au début, aux premiers pas d'une équipe qui veut devenir dominante », a ainsi lâché le coach espagnol. Rapidement, les dirigeants du PSG ont identifié un secteur de jeu à renforcer cet été, avec le poste de défenseur central axial droit. Même si Marquinhos devrait rester une saison supplémentaire, Paris prépare d’ores et déjà sa succession, et a décidé de miser sur l’Ukrainien Illya Zabarnyi, qui devrait prochainement arriver en provenance de Bournemouth.