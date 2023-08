PSG : Ce buteur fixe une date pour son transfert

Alexis Brunet

Depuis le début du mercato, le PSG cherche à se renforcer en attaque. Jusqu'alors, seulement Marco Asensio et Kang-in Lee ont rejoint le secteur offensif parisien. Luis Campos veut maintenant recruter des stars. Pour le poste de buteur, c'est Harry Kane qui était l'option prioritaire. Mais l'avant-centre de Tottenham semble promis au Bayern Munich. Le transfert tarde à se réaliser, et le buteur est pressé, il veut que son avenir soit fixé le 13 août maximum.

Il y a eu beaucoup de changements au PSG cet été. Christophe Galtier est parti et Luis Enrique est arrivé. L'entraîneur français n'est pas le seul à avoir fait ses valises, puisque Sergio Ramos, mais aussi et surtout Lionel Messi ont quitté Paris. Un autre départ de taille pourrait aussi intervenir d'ici la fin du mercato. En effet, l'avenir de Kylian Mbappé est flou, et le club de la capitale cherche à le vendre, s'il ne prolonge pas son contrat au PSG.

Du mouvement à venir en attaque

Pour parer à toutes les éventualités, le PSG a accéléré son recrutement en attaque. Dans les prochains jours, Ousmane Dembélé devrait venir renforcer l'effectif parisien, tout comme Gonçalo Ramos, l'avant-centre du Benfica Lisbonne. On parle aussi beaucoup d'une possible arrivée de Randal Kolo Muani. Le joueur de Francfort serait tenté par le challenge parisien.

L'annonce à 150M€ de la presse italienne pour le mercato du PSG https://t.co/vFeuoR7x3s pic.twitter.com/Uwo4D2qlfG — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Kane veut être fixé le 13 août