PSG - Barcelone : Une surprise à 100M€ sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a la ferme intention de dénicher un joueur capable de prendre la suite de Kylian Mbappé. Parmi ses options sur le marché des transferts figurerait Nico Williams. Toutefois, le jeune ailier espagnol de 22 ans plairait particulièrement au FC Barcelone. L’Athletic Bilbao leur préparerait un sale coup !

Nico Williams (22 ans) a été l’une des sensations de l’Euro avec son jeune compatriote Lamine Yamal (17 ans). Buteur en finale de l’Euro contre l’Angleterre (2-1) qu’il a remporté avec l’Espagne, Williams s’est bâti une très belle cote sur le marché des transferts et notamment du côté du PSG.

Le PSG et le Barça au coude à coude pour Nico Williams

Comme The Athletic le confiait dernièrement et confirmé par L’Équipe ces derniers, le Paris Saint-Germain ferait du recrutement de Nico Williams un dossier chaud de son mercato estival et notamment en raison de la nécessité du club parisien de dénicher un successeur à Kylian Mbappé parti au Real Madrid.

L’Athletic Bilbao prévoirait d’augmenter la clause libératoire de Nico Williams !

Le FC Barcelone aurait à coeur de causer bien des problèmes au PSG dans la course à la signature de Nico Williams et en ferait une priorité absolue. Témoignant de tout le bruit autour du feuilleton Nico Williams, l’Athletic Bilbao prévoirait d’agir. Alors que le club basque dispose d’un accord contractuel avec son joueur jusqu’en juin 2027, le projet serait de faire grimper le montant de sa clause libératoire de 58M€ à 100M€. Le ton est donné.