PSG : «Avec lui jusqu’à la mort», il se lâche sur le projet du Qatar

Maxwell a été l’une des premières coqueluches du Parc des princes de l’ère QSI. Le Brésilien a gardé un souvenir fort de son passage au PSG jusqu’à en devenir coordinateur sportif pendant un temps. Tant pour le projet que pour Carlo Ancelotti, Maxwell a vidé son sac.

De 2017 à 2019, Maxwell a même intégré l’organigramme du PSG en devenant coordinateur sportif du club de la capitale et ce, directement après son départ à la retraite. Comme à l’Ajax qui a été son premier club professionnel en Europe, le latéral brésilien a effectué cinq saisons en tant que joueur au PSG qui fut son dernier challenge avant de raccrocher les crampons.

«Participer à tout ça, c’était super pour moi»

Particulièrement apprécié par les supporters du PSG pour son passage entre 2012 et 2017, Maxwell a été invité à s’exprimer pour Canal+ sur son lien fort avec le Paris Saint-Germain. « Le PSG ? Paris c’est différent. C’était un projet auquel j’ai cru et j’ai participé dès le début du projet. Pour moi, l’expérience à Paris était plus attachante, je me suis senti plus proche du club et on a vécu un changement de dimension au club. Participer à tout ça, c’était super pour moi ».

«Ancelotti au niveau humain c’est pour moi le plus attachant»