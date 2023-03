Mercato - OM : Une date est fixée pour ce transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’hiver dernier, l’OM n’a pas lésiné sur les moyens en s’offrant Vitinha pour 32M€, un record pour le club olympien. Malgré tout, Pablo Longoria serait intéressé par Folarin Balogun, l’attaquant anglais du Stade de Reims. Arsenal, à qui appartient le joueur, compte attendre la fin de saison pour prendre une décision.

Même si l’OM a recruté Vitinha pour 32M€ cet hiver (le transfert le plus élevé de l’histoire du club), Pablo Longoria ne compte pas en rester là. Le club olympien s’intéresserait notamment à Folarin Balogun. Prêté par Arsenal au Stade de Reims, l’attaquant anglais, qui a inscrit 17 buts toutes compétitions confondues, ne restera pas dans le club champenois. L’OM est intéressé et Balogun semble déjà conquis par Marseille.

«C'était quelque chose le Vélodrome»

« Ce qui m'a le plus surpris ? L'ambiance à Marseille ! C'était mon premier match ici et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'était quelque chose le Vélodrome : il y avait plus de 60 000 spectateurs, un peu hostiles pour certains... Ça m'a surpris car je ne savais pas que Marseille était une si grosse ville de football. Ça m'a tout de suite mis dans le bain ! », a expliqué Folarin Balogun sur le site de la Ligue 1. « Globalement, je trouve qu'il y a beaucoup de passion autour du football ici. C'est nouveau pour moi. Ici, on sent vraiment l'émotion des gens autour de nous. Si les supporters ne sont pas contents, ils te le font comprendre assez clairement », a ajouté le joueur anglais prêté par Arsenal.

Arsenal attendra cet été