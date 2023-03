Zidane réclame son transfert au PSG, son avenir est déjà connu

Axel Cornic

Le vent du changement souffle sur le Paris Saint-Germain et personne n’est à l’abri, surtout pas Christophe Galtier. Le coach parisien est déjà annoncé sur le départ et comme en fin de saison dernière, le grand favori pour le remplacer ne serait autre que Zinédine Zidane, sans club depuis plus d’un an et demi. Et il aurait déjà glissé quelques noms aux dirigeants du PSG...

L’échec en Ligue des Champions a relancé les débats autour du PSG et forcément, Christophe Galtier fait partie des premiers cibles des critiques. Son départ est déjà évoqué et plusieurs noms sont annoncés pour le remplacer avec notamment Zinédine Zidane, qui comme nous vous l’avions révélé sur le10sport.com avait refusé le PSG il y a seulement quelques mois.

Mercato : Cette star peut jouer un terrible coup au PSG https://t.co/uCTQqBxA7k pic.twitter.com/UTCi7ILTR0 — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Zidane voudrait retrouver Pogba au PSG, mais...

La presse italienne a alimenté les rumeurs autour d’une arrivée de Zidane au PSG, allant même jusqu’à dire qu’il aurait déjà réclamé quelques recrues aux dirigeants parisiens. La Gazzetta dello Sport parle notamment de Paul Pogba, que Zinédine Zidane voulait déjà au Real Madrid par le passé et qui pourrait bien relancer sa carrière à Paris, puisque son retour en Italie ne se passe pas vraiment comme prévu.

« En cette journée nous voulons embrasser Paul et lui rappeler combien il est important pour nous »