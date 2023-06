PSG : Après avoir pris la porte, il déballe tout

Thomas Bourseau

Malgré une deuxième saison plus qu’encourageante sur le plan physique, Sergio Ramos (37 ans) ne prolongera pas son contrat expirant le 30 juin prochain. Sur Instagram, le défenseur central espagnol a fait ses adieux au PSG.

Légende du Real Madrid où il a tout bonnement tout gagné en l’espace de 16 saisons, Sergio Ramos quittait la Casa Blanca à l’été 2021 à l’issue de son contrat et notamment en raison de désaccord avec la direction madrilène sur les modalités de son nouveau contrat, lui qui était miné par les blessures pendant toute la seconde partie de saison en question. À son arrivée au PSG, Ramos a continué sur la même lancée.

Sergio Ramos attendait une prolongation de contrat…

En effet, gêné par de multiples pépins physiques lors de son premier exercice au PSG, Sergio Ramos n’a pas vraiment pris part aux aventures parisiennes… Mais depuis l’été dernier, la donne avait changé et le PSG a pu compter sur la régularité de Sergio Ramos tout au long de la saison. Mais finalement, et alors qu’une prolongation de contrat était désirée par Ramos comme il l’avouait à Prime Video Sport en fin de saison dernière, le PSG et Sergio Ramos ont officiellement mis fin à leur collaboration vendredi soir. L’Espagnol deviendra donc agent libre cet été.

Ça bouge pour ce transfert à 50M€, le PSG peut trembler https://t.co/nwYUrtUoXo pic.twitter.com/1oejgW9kl6 — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

«Je ne sais pas dans combien d'endroits on peut se sentir chez soi mais, Paris est pour moi un de ces endroits»