PSG - 50M€ : La grosse opération annoncée en Italie !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG va devoir gérer le cas de nombreux joueurs prêtés et qui ne devraient pas être conservés dans leur club respectif. C'est le cas de Randal Kolo Muani pour lequel la Juventus ne bouclera pas un transfert définitif. Mais des discussions seraient en cours pour un nouveau prêt avec option d'achat.

Kolo Muani disputera la Coupe du monde des clubs avec la Juve

Et alors qu'il s'est relancé au sein du club turinois, Randal Kolo Muani fait déjà l'objet d'un premier accord entre le PSG et la Juventus qui se sont entendus sur une rallonge du prêt de l'attaquant français afin qu'il puisse participer à la Coupe du monde des clubs avec la Vieille Dame. « Nous avons trouvé un accord avec le PSG pour son salaire et il sera avec nous lors de la Coupe du Monde des Clubs. Il n'y a pas encore d'accord définitif pour la saison prochaine, mais je suis optimiste car le PSG n'a pas fermé la porte et Kolo Muani souhaite rester à nos côtés », a d'ailleurs confirmé Damien Comolli, nouveau directeur général de la Juve.