PSG - 40M€ : La presse italienne annonce le transfert de l’été !

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma se retrouve au centre de tous les débats en ce moment. L’international italien est en effet annoncé sur le départ et un club en Serie A semble tout particulièrement décidé à frapper un très gros coup en le recrutant.

Héros de la campagne parisienne en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma sera-t-il toujours là la saison prochaine ? A un an de la fin de son contrat, le gardien de but fait beaucoup parler de lui, avec un possible départ du PSG qui est évoqué. Et ça n’a pas échappé aux cadors de Serie A, qui rêvent tous de rapatrier l’ancien prodige de l’AC Milan.