Proche de Longoria, il veut boucler un transfert à l’OM !

Après avoir entrainé l’Olympique de Marseille lors de la saison 2022/2023, Igor Tudor aimerait retrouver l’un de ses anciens joueurs à la Juventus lors de ce mercato estival, avec Leonardo Balerdi. Et un homme bien connu par Pablo Longoria et Medhi Benatia pourrait entrer en action, afin de trouver un terrain d’entente très rapidement.

Recruté en 2020, Leonardo Balerdi n’a jamais vraiment fait l’unanimité à Marseille. En tout cas jusqu’à la saison dernière, où il a commencé à évoluer à un tout autre niveau, devenant même le capitaine de Roberto De Zerbi . Et du côté de l’ OM on aimerait bien le garder, même si la tâche ne s’annonce pas simple.

Balerdi affole la Serie A !

Car l’international argentin semble avoir la cote à l’étranger et notamment en Italie. Gian Piero Gasperini, qui a quitté l’Atalanta après neuf années couronnées de succès, aimerait avoir Balerdi sous ses ordres du côté de l’AS Roma. Mais le plus grand danger devrait venir de Turin, puisqu’Igor Tudor aurait glissé le nom de son ancien joueur à l’OM, aux dirigeants de la Juventus.