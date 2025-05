Problème avec le mercato : l’OM prévenu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité dans l’émission L’OM s’enflamme ce vendredi sur RMC, Stéphane Porato, passé par la cité phocéenne entre 1998 et 2000, a donné son avis sur le fameux contexte marseillais qui inhibe les joueurs. Selon lui, certains ne sont pas armés pour évoluer à Marseille et cette donnée doit être prise en compte au moment de les recruter.

Comme souvent, plusieurs joueurs ont quitté l’OM l’hiver dernier quelques mois seulement après leur arrivée. C’est le cas de Lilian Brassier, Elye Wahi et Ismaël Koné, des joueurs dont les qualités sont indéniables, mais qui n’ont tout simplement pas réussi à s’acclimater à Marseille.

« Il y a des joueurs qui ne sont peut-être pas armés pour jouer à l'OM »

« Le contexte marseillais reste une force. Maintenant, on l’a vu tout au long de ces années, il y a des joueurs qui ne sont peut-être pas armés pour jouer à l'OM. On les voit réussir dans d’autres clubs, et à Marseille, ça ne le fait pas », a confié Stéphane Porato dans l’émission spéciale L’OM s’enflamme sur RMC.

« Il faut faire attention aux joueurs que l’on fait venir à Marseille »

Pour l’ancien gardien de l’OM (1998-2000), cela doit être pris en compte par les dirigeants avant de recruter : « Ça, c’est en amont que les choses doivent se faire. Aujourd’hui, il faut faire attention aux joueurs que l’on fait venir à Marseille, car ce n'est pas simple d’y jouer, il faut avoir du caractère. C'est aussi pour ça que l'on aime l’OM. C'est complètement différent d’ailleurs. »