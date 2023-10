Priorité du PSG, il va signer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison plus qu'impressionnant dans l'entrejeu du PSG, Warren Zaïre-Emery s'impose donc comme l'un des cadres de Luis Enrique. C'est la raison pour laquelle Luis Campos discute régulièrement avec Jorge Mendes, l'agent de la pépite parisienne, afin de boucler sa prolongation de contrat. Et sa signature serait désormais imminente.

Depuis le début de saison, un joueur crève l'écran avec le PSG, à savoir Warren Zaïre-Emery. Lancé dans le grand bain la saison dernière par Christophe Galtier, le jeune milieu de terrain formé au sein du club de la capitale est désormais titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique qui en a fait l'un de ses cadres. C'est donc tout logiquement que sa prolongation de contrat est déjà en discussions.

Zaïre-Emery va prolonger au PSG !

Un peu plu d'un an après la signature de son premier contrat professionnel, Warren Zaïre-Emery est lié au PSG jusqu'en 2025. Mais son contrat n'est déjà plus conforme à son nouveau statut, et comme révélé par le10sport.com, sa prolongation est donc en excellente voie.

C'était la priorité de Luis Campos