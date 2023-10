Une surprise à 8M€, le PSG peut s’en mordre les doigts

Axel Cornic

Le mercato de Luis Campos a été très agité et tout n’est pas allé comme prévu, en dépit de quelques très gros coups bouclés cet été. Le Paris Saint-Germain a en effet quelques regrets selon nos informations et Marcus Thuram, libre après la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach, en est un.

C’est un PSG plus français qu’a souhaité dessiner Luis Campos lors du dernier mercato estival. On a en effet vu plusieurs stars de l’équipe de France de Didier Deschamps débarquer, comme Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez. Mais la liste aurait pu être plus longue...

Le PSG a raté Thuram

Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Luis Campos souhaitait recruter Marcus Thuram, l’une des révélations tricolores de la dernière Coupe du monde au Qatar avec Randal Kolo Muani. Le Français a finalement décidé de rejoindre la Serie A plutôt que le PSG, en signant pour un Inter qui a perdu Edin Dzeko et Romelu Lukaku.

« Je sais pourquoi j'ai fait ce choix »

Dans un récent entretien accordé à L’Equipe , il avait expliqué ce choix. « Le PSG ? J'ai discuté avec beaucoup d'autres clubs. Ce n'était pas un choix facile. C'est un choix qui allait définir ma carrière. Je ne demande à personne de comprendre mon choix. Je sais pourquoi j'ai fait ce choix » a expliqué l’un des fils de Lilian Thuram, Champion du monde en 1998 avec l’équipe de France.

