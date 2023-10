Transfert XXL, c’est la douche froide pour le PSG

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs en circulation, Victor Osimhen s’est confié au sujet de sa situation au Napoli ainsi que sur avenir. Vraisemblablement approché lui aussi comme plusieurs autres stars européennes par l’Arabie Saoudite, qui l’aurait disputé au Paris Saint-Germain cet été, il a lâché un indice important sur son avenir.

Après plus de trente ans, les supporters du Napoli ont eu la chance de pouvoir fêter un nouveau Scudetto, le troisième de l’histoire du club. Et tout ça, c’est en grande partie grâce à Victor Osimhen, meilleur buteur du championnat la saison dernière et véritable fer de lance de l’équipe parthénopéenne.

Les regrets de Luis Campos

Evidemment, ses prestations n’ont pas échappé à un certain Luis Campos, qui l’a recruté par le passé au LOSC. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il a essayé de l’attirer au PSG tout au long de l’été, sans succès.

« Si je devais choisir, je choisirais la MLS »