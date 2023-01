Pour son retour aux affaires, Zidane a un pont d’or

Thomas Bourseau

Après l’échec équipe de France que le principal intéressé a dû avoir du mal à avaler, Zinedine Zidane est désormais tourné vers l’avenir d’après son biographe Frédéric Hermel. Et il se pourrait que le Brésil soit son nouveau challenge.

Zinedine Zidane a vu son rêve s’envoler. En juin dernier, dans le cadre de son cinquantième anniversaire, le champion du monde 98 livrait une interview à L’Équipe dans laquelle il expliquait vouloir un jour prendre les rênes de l’équipe de France. Et ce n’est pas Frédéric Hermel qui affirmera le contraire.

Zidane est prêt à reprendre du service

À l’occasion de son passage sur les ondes de RMC dernièrement pour l’After Foot, le biographe de Zidane faisait passer le message suivant. « Quand il quitte le Real, il a déjà envie d’entraîner, il a été très courtisé par le Paris Saint-Germain. Il a dit non parce qu’il espérait quand même l’équipe de France et qu’il ne voulait pas laisser passer le train de l’équipe de France ». Finalement, c’est Didier Deschamps qui a été conforté dans son poste de sélectionneur par la Fédération française de football et ce, jusqu’en juin 2026. De quoi pousser Zinedine Zidane à se lancer un nouveau challenge ailleurs, en dehors de l’Europe ?

Chassé par Zidane, il reçoit une réponse du Real Madrid https://t.co/wVeFMfQSr6 pic.twitter.com/kI1f3HQVex — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

Zidane dans la short-list du Brésil avec Enrique, Mourinho et Ancelotti