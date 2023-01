La date est connue pour le grand retour de Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les portes de l'équipe de France seront fermées jusqu'au Mondial 2026, Zinédine Zidane pourrait patienter en reprenant un club. L'une de ses destinations pourrait être la Juventus, un club cher à ses yeux. Mais la formation italienne ne prendra aucune décision avant la fin du championnat. Le champion du monde 1998 devra encore patienter.

Questionné sur son retour lors de l'inauguration de sa statue au Musée Grévin en octobre dernier, Zinédine Zidane avait laissé entendre qu'il pourrait retrouver un banc dans un avenir proche. Une chose est sûre, ce ne sera pas en équipe de France, puisque Didier Deschamps vient de prolonger son contrat jusqu'au Mondial 2026.

Zidane, l'un des favoris pour remplacer Allegri à la Juve

Comme l'a reconnu son ancien coéquipier Lionel Charbonnier, Zidane n'a pas l'intention d'accepter la première offre venue. « Il lui faut des attaches personnelles pour coacher un club » avait déclaré l'ancien portier. Deux clubs auraient une place chère dans son cœur : le Real Madrid et la Juventus. En Italie, les rumeurs sur un possible retour de Zizou à Turin se font de plus en plus insistantes.

Zidane va devoir attendre la fin de la Serie A

Mais comme annoncé par le journaliste Gianluca Di Marzio, aucune décision ne sera prise avant la fin du championnat. La Juventus ne se séparera de Massimiliano Allegri qu'en cas de non-qualification pour la Ligue des champions. Zidane devra patienter au moins jusqu'au mois de juin pour y voir un peu plus clair.