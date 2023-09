Pour son nouvel entraîneur, l'OM appelle le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Christophe Galtier a longtemps tenu la corde pour prendre la succession de Jacques Abardonado, qui assurait l'intérim depuis la démission de Marcelino, c'est finalement Gennaro Gattuso qui a été choisi. Mais avant d'opter pour l'Italien, l'OM avait pris des renseignements auprès du PSG afin d'en savoir plus sur l'état d'esprit de Galtier.

Jacques Abardonado semblait y croire. Alors que l'ancien défenseur de l'OM assurait l'intérim, il espérait probablement rester sur le banc marseillais encore quelques semaines. Mais l'humiliation subie contre le PSG (0-4) a scellé ses espoirs. Le club phocéen a effectivement acté sa décision de nommer un nouveau coach.

Pour Galtier, l'OM se renseigne auprès du PSG

C'est ainsi que très rapidement, le nom de Christophe Galtier a circulé du côté de l'OM. Il faut dire que l'ancien entraîneur du PSG cochait de nombreuses cases. Natif de Marseille, libre de tout contrat et expérimenté, Galtier connaît parfaitement la Ligue 1. Cependant, il sort d'une période plus que compliquée entre sa fin d'aventure mouvementée au PSG, et les accusations de racisme dont il fait l'objet. Il a donc quitté le club parisien très marqué en juin dernier. A tel point que selon les informations de L'EQUIPE , les dirigeants marseillais ont appelé leurs homologues parisiens afin d'en savoir plus sur l'état d'esprit de Christophe Galtier.

Galtier dit non, Gattuso arrive

Mais cela n'a pas été nécessaire puisque que Christophe Galtier a finalement décliné les avances de l'OM. Et pour cause, l'ancien Stéphanois avait l'intention de prendre son temps et de réfléchir avant de donner une réponse. Une vision à l'opposé de celle du club phocéen qui agissait dans l'urgence et voulait un entraîneur prêt à prendre du service immédiatement, capable d'être sur le banc dès dimanche contre l'AS Monaco. C'est la raison pour laquelle l'OM s'est finalement tourné vers Gennaro Gattuso.