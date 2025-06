Pogba : Signature imminente, l’annonce qui ne va pas plaire à l’OM !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Longtemps annoncé à l’OM, Paul Pogba se rapproche d’un retour sur les terrains, mais à l’AS Monaco, avec un contrat de deux ans sur la table. Un regret pour Eric Di Meco, qui aurait aimé voir l’international français avec le maillot marseillais. Toutefois, il estime que le club de la Principauté, où la pression sera moins forte, est un meilleur choix.

« Si je suis l'entourage de Paul Pogba, je lui dis d'aller à Monaco en courant »

Mais Eric Di Meco comprend les « doutes » de l’OM avec Paul Pogba : « Quand tu as un vestiaire qui fonctionne bien, tu réfléchis avant de faire venir une grosse personnalité, qui peut ne pas être au niveau. Tu es obligé de peser le pour et le contre. » Il estime d’ailleurs que l’AS Monaco est une meilleure destination pour l’international français (91 sélections). « Si je suis l'entourage de Paul Pogba, je lui dis d'aller à Monaco en courant. Là-bas, il n'y a pas la pression qu'il y aurait eue à Marseille. Il y a plus de risques pour lui en venant à Marseille qu'en allant à Monaco. »