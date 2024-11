Pogba - OM : L'offre improbable que personne n'a vu venir !

Thomas Bourseau

Paul Pogba soufflera sa 32ème bougie en mars prochain, moment où il aura la possibilité de retrouver les terrains de football après sa suspension pour dopage. L'OM est annoncé comme étant une destination probable, mais un nouveau challenge surprise en Premier League vient d'être proposé à Pogba.

Ce samedi 30 novembre marque officiellement la rupture du contrat de Paul Pogba à la Juventus qui courrait jusqu'en juin 2026. Et maintenant ? Le Tribunal Arbitral du Sport a réduit sa suspension de 4 ans pour dopage à seulement 18 mois. Ce qui signifie qu'à compter de mars 2025, Pogba sera libre de retrouver le chemin des terrains... à l'OM ?

«Je pense qu'il pourrait bien jouer pour des équipes comme Fulham»

Le comité directeur géré de l'OM géré par le conseiller football Medhi Benatia se pencherait sur la situation de Paul Pogba et un challenge en France plairait particulièrement au champion du monde tricolore selon TuttoJuve. Néanmoins, Ryan Babel lui propose une alternative surprenante.

« Oui, je pense que Paul Pogba pourrait être un bon ajout pour un club de Premier League. La seule question est : quelle équipe. Je pense qu'il pourrait bien jouer pour des équipes comme Fulham, les équipes où la pression n'est pas aussi forte qu'à Man United ».

«Ce serait bien de rejoindre une équipe qui n'a pas nécessairement la pression de gagner le titre»

« Pas parce qu'il ne pourrait pas supporter cette pression, mais simplement parce que je pense qu'il y aurait trop de pression sur lui. Il serait sous les projecteurs s'il rejoignait l'une des équipes du top quatre. Je pense que vous savez avec tous les traumatismes et les choses qu'il a vécus ; je pense que pour lui, ce serait bien de rejoindre une équipe qui n'a pas nécessairement la pression de gagner le titre. Ensuite, il pourrait très vite devenir l'une des principales stars et se rétablir comme un joueur de haut niveau. Il se démarquerait dans une équipe comme ça. Il n'a pas joué au football depuis longtemps ». a conclu pour Instant Casino et dans des propos relayés par Goal l'ancien ailier de Liverpool (2007-2011) et Fulham (2019).