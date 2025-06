Pogba à l’OM : L’annonce surprise !

Axel Cornic

Libre de tout contrat et surtout à nouveau autorisé à jouer au football au plus haut niveau, Paul Pogba n’a toujours pas trouvé de club. De quoi alimenter les rumeur autour de son avenir et surtout sur une possible signature à l’Olympique de Marseille, qui avait déjà pensé à lui lors du dernier mercato hivernal.

Quelle sera la prochaine étape de la carrière de Paul Pogba ? Depuis l’annonce sur la réduction de suspension pour dopage de quatre ans à 18 mois, les débats font rage autour de l’avenir du Champion du monde 2018. Il faut dire qu’un tel joueur ferait saliver n’importe quel club, même s’il ne semble plus vraiment être au top de sa forme.

Le feuilleton Pogba Cet hiver, l’OM avait déjà songé à lui, mais la décision a finalement été prise de pas concrétiser la signature de Pogba. « Nous avons eu l'opportunité, il y a eu des conversations et nous avons réfléchi à cette possibilité » avait confié à l’époque le président Pablo Longoria. « Pour l'avenir, c'est évidemment un joueur d'un niveau important et un nom comme celui-là sur le marché a toujours de la valeur ».