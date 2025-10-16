«Plus belle que je ne l'imaginais» : Une star quitte le PSG, le coup de foudre à l’étranger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une campagne triomphante en Ligue des champions avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a entamé un nouveau chapitre de sa carrière à la fin de l’été, du côté de Manchester City. Sous la houlette de Pep Guardiola, le gardien italien s'épanouit déjà en Angleterre, et son nouvel entraîneur n’y est pas pour rien.

Critiqué durant une grande partie de son aventure au PSG (2021-2025), Gianluigi Donnarumma a su convaincre les plus sceptiques durant la campagne européenne du club de la capitale la saison dernière. L’Italien apparaît comme un artisan important du sacre en Ligue des champions, ce qui ne l’a pas empêché de plier bagage quelques semaines après, n’entrant pas dans les plans du PSG, qui a misé sur Lucas Chevalier pour le remplacer.

« Je me sens chez moi à City » Gianluigi Donnarumma a donc pris la direction de Manchester City, où il a rapidement trouvé sa place. « Je me sens chez moi à City, même si je n'y suis installé que depuis peu. Ils me voulaient vraiment, ils m'ont fait sentir important, et maintenant, ils me considèrent déjà comme l'un des leurs », confie l’ex-portier du PSG dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.