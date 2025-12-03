Pep Guardiola - OM : L’énorme coup révélé par Benatia !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux de faire venir Benjamin Pavard à l'OM l'été dernier, Medhi Benatia n'avait initialement pas les moyens de s'aligner sur les conditions financières de l'Inter Milan. Mais Pep Guardiola, en acceptant de laisser filer Manuel Akanji en direction du club italien, a tout débloqué et permis à l'OM de finaliser le deal pour Pavard... Explications.

L'OM a surpris tout le monde en bouclant l'arrivée de Benjamin Pavard (29 ans) en toute fin de mercato estival, et le champion du Monde 2018 est arrivée de l'Inter Milan sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat. Un deal qui semblait pourtant impensable quelques semaines auparavant, et pour cause, Medhi Benatia n'avait absolument pas les moyens de s'aligner avec les demandes fixées par l'Inter sur le plan financier pour Pavard. Mais le directeur sportif de l'OM a finalement été bien aidé par... Pep Guardiola !

Pavard trop cher pour l'OM... Invité de l'After Foot sur RMC Sport mardi soir, Benatia livre les coulisses du feuilleton Pavard à l'OM : « Jusqu'à 10 jours de la fin du mercato on me dit que Pavard c'est qu'un transfert sec et que ça sort à 20M€ avec un salaire démesuré », indique le directeur sportif marseillais, qui a finalement attendu que Guardiola donne son accord pour lâcher Manuel Akanji à l'Inter Milan, ce qui a débloqué le dossier Benjamin Pavard.