Payet, Ramos… Toutes les infos mercato du 28 décembre

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes dans quelques jours, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : L’énorme mise au point de Payet sur son avenir

Alors que Dimitri Payet voit les rumeurs se multiplier concernant son avenir, le joueur de l'OM a mis les choses au point. Pour La Provence , Payet a assuré ce mercredi : « Il est hors de question de partir ? Exactement. Même s’il y a des sollicitations, un peu de tout, j’ai dit et je redis que je ne veux pas partir. Je veux rester ici, terminer ici. Même si c’est compliqué, le challenge est excitant pour les années qui me restent et je compte bien le relever ».



OM : Coup de tonnerre pour l’avenir de Guendouzi ?

Titulaire indiscutable à l'OM, Matteo Guendouzi est l'un des hommes clés d'Igor Tudor. Mais voilà que son avenir pourrait s'écrire loin de la Canebière. En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, l'international français ferait l'objet de nombreuses approches sur le marché des transferts. A voir quelle sera la décision de Pablo Longoria avec Guendouzi.



PSG : Sarabia sur le départ ?

Revenu au PSG à l'intersaison, Pablo Sarabia a peu joué avec Christophe Galtier. Au point de remettre en question son avenir ? Selon L'Equipe , l'Espagnol serait mécontent de sa situation et l'aurait fait savoir à ses dirigeants. Un départ en janvier de Sarabia ne serait alors pas à exclure et une discussion entre les parties devraient prochainement avoir lieu.



PSG : Révélation retentissante sur l’avenir de Sergio Ramos