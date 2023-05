Payet, Messi, Galtier... Toutes les infos mercato du 21 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le Barça annonce la couleur pour Messi

Le FC Barcelone ne s'en cache plus. Lionel Messi, dont le bail avec le PSG arrive à expiration, est attendu en Catalogne. Ce samedi soir, le vice-président du club culé s'est montré clair sur le dossier. « J'aimerais que Leo Messi revienne ici. Bien sûr, cela dépend de sa décision, mais nous aimerions que Leo revienne. Nous espérons que Messi sera ici la saison prochaine », a notamment lâché Rafa Yuste.



Le doute existe pour l'avenir de Payet

Dimitri Payet n’était pas du déplacement sur la pelouse du LOSC samedi soir (2-1). En effet, le capitaine de l’OM n’a pas été retenu par Igor Tudor pour un manque d’implication lors de la dernière séance d’entraînement vendredi. Un malaise qui n'est pas nouveau entre les deux hommes, et qui sème le doute concernant l'avenir du Français. Sous contrat jusqu'en 2024, Dimitri Payet n'est pas certain d'honorer son bail jusqu'au terme après sa saison difficile comme le rappelle L'Equipe .



Le PSG veut du lourd, le Qatar prend les devants

Alors que le PSG peut obtenir un 11ème titre de champion de France ce dimanche soir en cas de meilleur résultat que le RC Lens, Nasser Al-Khelaïfi est lui revenu à Paris pour préparer la saison prochaine. Le président parisien va enchaîner les réunions et dessiner les contours du futur effectif du club de la capitale selon L'Equipe , alors que du mouvement est attendu.



Galtier n'aurait reçu aucune garantie