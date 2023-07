Payet : Le vestiaire de l’OM sort du silence

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Désireux de finir sa carrière à l’OM, Dimitri Payet partira finalement à un an du terme de son contrat. La décision a été annoncée ce vendredi en conférence de presse par Pablo Longoria, accompagné du joueur. De nombreux coéquipiers (mais aussi anciens) ont envoyé un message poignant au Réunionnais, très affecté par ce départ.

Pas dans les plans d’Igor Tudor la saison dernière, Dimitri Payet est parti sur les mêmes bases avec Marcelino, le nouvel entraîneur de l’OM. Jusqu’à la conférence de presse improvisée de ce vendredi. « Ce n'est pas un moment facile. On a convoqué cette conférence de presse pour annoncer qu'on a décidé de ne pas continuer l'aventure avec Dimitri Payet. Ça a été beaucoup de semaines de discussions. On décidé de séparer nos chemins », a lâché Pablo Longoria, le président de l’OM.

Payet remercié par ses coéquipiers

Forcément, après huit saisons au club, Dimitri Payet ne laisse pas insensible. Son départ a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses réactions. « Merci capi », a écrit Jordan Veretout, imité par Amine Harit, Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba qui ont également remercié Dimitri Payet sur leur compte Instagram respectif. Pol Lirola lui a souhaité « une bonne continuation ». Même message pour Bamba Dieng, parti de l’OM l’hiver dernier, développant ses propos.

Merci pour tout mon frère 🔟💙 @dimpayet17 — Amine Harit (@Amine_000) July 21, 2023

«Tu resteras une légende du club»