Panique au PSG, un transfert vire au fiasco

Dans le meilleur des mondes, Milan Skriniar s'engagerait avec le PSG en fin de saison. Mais au sein du club parisien, le moindre transfert semble compliqué. Souffrant de douleurs au dos, le défenseur slovaque se serait fait opérer à Bordeaux ce mercredi. Selon certaines sources, son arrivée dans la capitale serait remise en question.

Le PSG pensait avoir sa première opération de l'été. Cela fait plusieurs mois que le club parisien a obtenu l'accord verbal de Milan Skriniar. En fin de contrat avec l'Inter, le défenseur slovaque était prêt à mettre les voiles, mais un évènement inattendu pourrait remettre en cause son arrivée dans la capitale. Souffrant du dos depuis plusieurs mois, Skriniar a pris la décision de se faire opérer ce mercredi, à Bordeaux comme l'indique Le Parisien. L'intervention consistait à une endoscopie au niveau de l’épine lombaire selon le communiqué de l'Inter. Depuis son lit d'hôpital, le joueur a tenu à donner de ses nouvelles.

Skriniar sort du silence après son opération

« Je veux faire un câlin à mes coéquipiers et les remercier pour la merveilleuse qualification pour la demi-finale de la Ligue des champions et rassurer tout le monde sur mon état après la blessure subie lors du match aller contre Porto. Hier, en accord avec l’Inter, j’ai subi une opération pour pouvoir retourner sur le terrain le plus tôt possible. Une brève rééducation suivra afin de reprendre l’activité compétitive. Salutations à tous » a-t-il posté sur Instagram.

Son transfert remis en question ?