Panique au PSG, Messi lâche un énorme indice sur son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le PSG cherche à rapidement prolonger son contrat prenant fin à l’issue de la saison, Lionel Messi fait durer le suspense pour son avenir. L’Argentin est en effet en pleine réflexion concernant la suite de sa carrière, alors qu’un départ vers la MLS serait une option crédible. D’ailleurs, un indice laisse penser que son aventure parisienne pourrait prendre fin dans les prochains mois.

Alors que tous les signaux étaient au vert ces dernières semaines pour le nouveau contrat de Lionel Messi, le dossier a pris un étonnant virage. Libre en fin de saison, l’Argentin serait de moins en moins tenté par un avenir au PSG. Une nouvelle réunion s’est tenue mercredi entre le père du Champion du monde et Luis Campos, mais aucun accord n’a été trouvé, malgré la volonté du club parisien de conserver son numéro 30, au moins pour une saison supplémentaire.

Danger pour Lionel Messi, le PSG s'active https://t.co/24kDsU1XHK pic.twitter.com/Z7tj3ePjRO — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

«La prolongation paraît de plus en plus problématique»

« La prolongation paraît de plus en plus problématique », estimait-on en interne début février selon L’Équipe . Lionel Messi est toujours en pleine réflexion concernant son avenir, et la situation difficile que traverse actuellement le PSG ne joue pas en faveur des dirigeants parisiens. Le septuple Ballon d’Or pourrait donc plier bagage en fin de saison, à l'issue de son contrat, et un curieux indice vient appuyer ce scénario.

Messi n’a pas encore renouvelé le bail de son hôtel particulier