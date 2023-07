Panique au PSG, le boss appelle une star

Axel Cornic

Le nouveau projet de Luis Enrique est enfin lancé et il pourrait déjà faire quelques victimes, selon les dernières révélations de L’Equipe. C’est notamment le cas avec Gianluigi Donnarumma, puisque le nouveau coach du Paris Saint-Germain aurait réclamé le recrutement d’un numéro 1 bis au poste de gardien, ce qui pourrait bien remettre en question son avenir. La version de la presse italienne est toutefois radicalement différente...

Décidément, le poste de gardien de but a toujours été un véritable problème pour le PSG. Tout semblait s’être arrangé avec le départ en prêt de Keylor Navas, mais ce dernier est revenu de Nottingham Forrest et les dirigeants parisiens doivent donc tout recommencer depuis le début.

Donnarumma en danger ?

Les choses ne semblent pas aller mieux pour Gianluigi Donnarumma, intronisé seul titulaire la saison dernière et plutôt décevant. L’Equipe a en effet annoncé tout récemment que sa position pourrait être remise en doute par l’arrivée d’un autre gardien au PSG, une demande qui viendrait directement de Luis Enrique.

Luis Campos l’a rassuré