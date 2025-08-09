«On le dégage» : Le PSG lâche une bombe dans le vestiaire !

Un sacré changement se prépare au PSG. Après une saison de très belle facture, Gianluigi Donnarumma est sur le départ. L’Italien devrait être remplacé par Lucas Chevalier, qui va s’engager contre 55M€ bonus compris. Selon Jérôme Alonzo, le club de la capitale « dégage » l’ancien joueur de l’AC Milan pour passer un cap dans certains domaines.
L’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG touche à sa fin. Après quatre années de bons et loyaux services, couronnées par un titre en Ligue des champions, l’Italien s’apprête à faire ses valises. En effet, les dirigeants parisiens cherchent à le faire partir, surtout car son successeur arrive très prochainement, un certain Lucas Chevalier.
Lucas Chevalier sous pression
Avec cette arrivée au PSG, Lucas Chevalier va être quelque peu sous pression. Selon Jérôme Alonzo, qui s’est confié au Parisien, le club de la capitale va vouloir être meilleur avec le futur ancien Lillois. « Avec ce recrutement, le message qu’envoie le PSG à Chevalier c’est : Coco, on dégage le grand parce que tu es meilleur que lui. Alors on était déjà très fort, mais avec toi, on doit être encore meilleur. »
Chevalier doit faire progresser le PSG dans la relance
À en croire Jérôme Alonzo, c’est surtout dans la relance que le PSG va s’améliorer avec l’arrivée de Lucas Chevalier. « Paris n’est pas devenu champion d’Europe grâce au jeu au pied de Donnarumma, mais grâce à ses arrêts. Gigio a beau être un des trois meilleurs gardiens du monde sur sa ligne, il n’a pas changé le jeu du PSG. En revanche, on attend de Lucas qu’il le fasse, qu’il fasse progresser Paris dans la relance, le démarrage des actions, les premiers décalages. En gros, qu’il devienne le dépositaire du jeu. Et débrouille-toi avec ça ! » Un sacré challenge pour l’international français qui aurait justement été choisi par Luis Enrique pour sa fiabilité dans ce domaine.