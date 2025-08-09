«On le dégage» : Le PSG lâche une bombe dans le vestiaire !

Alexis Brunet

Un sacré changement se prépare au PSG. Après une saison de très belle facture, Gianluigi Donnarumma est sur le départ. L’Italien devrait être remplacé par Lucas Chevalier, qui va s’engager contre 55M€ bonus compris. Selon Jérôme Alonzo, le club de la capitale « dégage » l’ancien joueur de l’AC Milan pour passer un cap dans certains domaines.

L’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG touche à sa fin. Après quatre années de bons et loyaux services, couronnées par un titre en Ligue des champions, l’Italien s’apprête à faire ses valises. En effet, les dirigeants parisiens cherchent à le faire partir, surtout car son successeur arrive très prochainement, un certain Lucas Chevalier.

Lucas Chevalier sous pression Avec cette arrivée au PSG, Lucas Chevalier va être quelque peu sous pression. Selon Jérôme Alonzo, qui s’est confié au Parisien, le club de la capitale va vouloir être meilleur avec le futur ancien Lillois. « Avec ce recrutement, le message qu’envoie le PSG à Chevalier c’est : Coco, on dégage le grand parce que tu es meilleur que lui. Alors on était déjà très fort, mais avec toi, on doit être encore meilleur. »