OM : Une recrue veut déjà partir, coup de tonnerre à Marseille ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Chez les féminines de l'OM, une bagarre a également récemment éclaté. En effet, ça a dégénéré lors du match amical face au Club Esportiu Europa. De quoi visiblement choquer Maria Thorisdottir, qui vient à peine d'arriver au sein du club phocéen. Et voilà qu'il n'est pas certain que l'on revoit la recrue estivale sous le maillot de l'OM.

Le 18 août dernier, l'OM officialisait la signature de Maria Thorisdottir en provenance de Brighton pour son équipe féminine. Mais voilà qu'à peine arrivée, la Norvégienne est déjà repartie. En effet, suite à la bagarre qui a éclaté lors du match amical de l'OM face au Club Esportiu Europa, Thorisdottir a quitté le rassemblement olympien pour la Norvège. La question est maintenant de savoir si elle va revenir.

Pas de retour à l'OM pour Thorisdottir ? Ce jeudi, La Provence a fait un point sur le cas de Maria Thorisdottir. Alors que le quotidien régional fait savoir que l'OM veut garder la Norvégienne, ce désir pourrait bien voler en éclat. En effet, aujourd'hui, la tendance ne serait pas à un retour de la recrue estivale à Marseille. L'aventure olympienne de Thorisdottir pourrait donc être brève.