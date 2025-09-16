OM : Un transfert de dernière minute bouclé grâce à... Adrien Rabiot ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Prêté par l'Inter Milan, Benjamin Pavard s'est engagé à l'OM en toute fin de mercato. Le champion du monde n'était pas attendu à Marseille mais les départs précipités d'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe notamment ont changé les plans du club. Ce serait d'ailleurs un peu grâce à Rabiot que l'ancien Lillois a accepté de porter le maillot de l'OM.

A 29 ans, Benjamin Pavard a décidé de retrouver la Ligue 1 cette saison en allant du côté de Marseille. Son recrutement n'était pas du tout attendu puisque son nom n'avait pas été cité. Toutefois, la décision a été prise à la dernière minute et il a été convaincu par les arguments d'Adrien Rabiot.

Rabiot valide le transfert de Pavard Déjà approché par Medhi Benatia, Benjamin Pavard a obtenu des informations de son coéquipier en Equipe de France Adrien Rabiot, qui a passé une saison dans la cité phocéenne. Le milieu de terrain a visiblement gardé de bons souvenirs de son passage à l'OM. « C’est Rabiot qui m’a aussi donné envie de venir à l’OM ? C’est vrai qu’Adrien m’a beaucoup parlé en bien du club, de la ville, de ses supporters. Ça m’a conforté aussi dans mon choix » confirme Benjamin Pavard pour Canal+.