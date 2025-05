OM : Un deal surprise bouclé avec l’Arabie Saoudite ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat, Valentin Rongier aurait refusé une première proposition de prolongation de la part de l’OM. Le milieu de terrain âgé de 30 ans demanderait un salaire proche de ceux d’Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg, estimés à 500 000€. Dans le même temps, Côme aurait récemment contacté le club marseillais pour prendre des renseignements et l’Arabie Saoudite pourrait également faire une offre.

En attendant de savoir si Adrien Rabiot sera toujours là la saison prochaine, l’OM doit aussi gérer le cas de Valentin Rongier. Âgé de 30 ans, le milieu de terrain n’a plus qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2026, et sera donc libre l'année prochaine. Les dirigeants marseillais aimeraient le conserver et le prolonger et lui auraient fait une proposition en février dernier, que Valentin Rongier aurait repoussé, selon Foot Mercato.

Côme s’est renseigné auprès de l’OM pour Rongier L’ancien du FC Nantes attendrait une revalorisation salariale plus importante et des émoluments proches de ceux d’Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg, aux alentours de 500 000€ par mois. La situation de Valentin Rongier intéresserait plusieurs clubs, notamment à l’étranger, et Côme aurait récemment pris contact avec l’OM. « Il y a des clubs étrangers qui se sont positionnés. Notamment en Italie, c’est Côme, qui a contacté l’Olympique de Marseille très récemment pour prendre des renseignements et a déjà contacté Valentin Rongier pour lui proposer éventuellement un projet », a indiqué La Tribune OM dans une vidéo diffusée sur YouTube.