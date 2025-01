OM : Transfert surprise, un attaquant mystère arrive à Marseille ?

La rédaction

Elye Wahi va quitter l'OM pour rejoindre Francfort pour environ 28 M€. Le joueur devrait passer sa visite médicale ce vendredi matin avant de signer un contrat de 4 ans et demi. Pendant ce temps, les dirigeants olympiens s'activent pour trouver un remplaçant à Wahi. Si de nombreux noms ont déjà été évoqués dans la presse, l'OM travaillerait discrètement sur certains dossiers encore inconnus...

Annoncé sur le départ depuis quelques semaines, Elye Wahi va bel et bien rejoindre Francfort cet hiver. Arrivé il y a 6 mois et jugé insuffisamment convaincant par les dirigeants marseillais, l'ancien Montpelliérain devrait passer sa visite médicale ce vendredi matin en vue de signer un contrat de 4 ans et demi avec le club allemand. L'OM, qui espérait réaliser une plus-value sur son joueur, a réussi à négocier une offre supérieure à 25 M€, selon Fabrizio Romano, et se montre confiant quant à l'issue de ce transfert, tout comme le clan du joueur.

Quel remplaçant pour Wahi ?

Les dirigeants olympiens sont déjà actifs pour trouver un remplaçant à Elye Wahi. De nombreux noms ont été évoqués dans la presse, comme Brian Brobbey (Ajax), Marcus Rashford (Manchester United), Mathys Tel (Bayern Munich) ou encore Santiago Giménez (Feyenoord). Cependant, d'après les informations de La Provence, le board marseillais aurait également pris des renseignements sur certaines pistes qui n'ont pas encore fuité.

Garder les mêmes ?

Une autre option envisagée par l'OM serait de ne pas remplacer Elye Wahi immédiatement. L'Olympique de Marseille pourrait choisir de ne pas se précipiter dans un achat compulsif et d'attendre le mercato estival. Dans ce cas, Roberto De Zerbi devra composer avec Neal Maupay comme titulaire, épaulé par Robinio Vaz (17 ans), Jonathan Rowe (ailier), et peut-être le retour de Faris Moumbagna (en convalescence) pour terminer la saison. Un pari risqué pour l'OM.