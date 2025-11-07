OM - Transfert surprise d’une star : Il n’en revient pas !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Contre toute attente et suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe en août dernier, Adrien Rabiot a donc été contraint de quitter l'OM en fin de mercato. Une vente que regrette amèrement Eric Di Meco, toujours halluciné à ce jour que le club phocéen ait laissé partir un tel talent, et l'ancien joueur emblématique de l'OM l'a fait savoir mercredi soir.

Présent au micro de l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir après la défaite de l'OM contre l'Atalanta (0-1) en Ligue des Champions, Eric Di Meco a poussé un coup de gueule qui a fait du bruit au sujet du mercato. L'ancien latéral gauche hallucine que les dirigeants marseillais aient poussé Adrien Rabiot au départ lors du dernier mercato estival, alors que l'international français s'était imposé comme un véritable pilier de l'OM au bout d'une saison seulement.

Di Meco ne comprend pas pour Rabiot « Ceux qui sont là ne sont peut-être pas au niveau. Sur la saison dernière, tu n’en as pas cinquante des joueurs à garder. Tu n’en as pas tant que ça finalement. Et s’il y en a un à garder, c’est Rabiot et tu te renforces autour. Oui, il y avait un problème contractuel avec lui, mais ce problème contractuel va te coûter combien si tu ne sors pas de la poule à l’arrivée ? », lâche Di Meco, qui affirme donc que l'OM a commis une grave erreur avec ce transfert soudain d'Adrien Rabiot en fin de mercato, provoqué par sa bagarre avec Jonathan Rowe.