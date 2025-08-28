OM - Transfert de Rabiot : Le retour à Paris est officiel !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir s’il quittera l’OM avant la clôture du mercato estival, Adrien Rabiot s’apprête à faire son retour en région parisienne dans les prochains jours avec cette nouvelle convocation en équipe de France qui a été officialisée mercredi par Didier Deschamps. Et le sélectionneur des Bleus en a profité pour évoquer la situation délicate de Rabiot à l’OM.

Le torchon brûle entre les dirigeants de l’OM et Adrien Rabiot, qui s’est rendu coupable d’une bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe le 15 août dernier. Moralité, les deux joueurs ont été placés sur la liste des transferts, mais Rabiot n’a toujours pas trouvé preneur sur le marché. Et en attendant que son départ de l’OM (ou non) soit réglé, Adrien Rabiot sait d’ores et déjà qu’il reviendra à Paris la semaine prochaine.

Rabiot de retour à Paris avec les Bleus ! En effet, Didier Deschamps a dévoilé sa liste mercredi en conférence de presse, dans laquelle figure le nom de Rabiot : « Il a fait sa préparation. Il a fait les premiers matchs et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce qui va arriver d'ici lundi quand il nous rejoindra. Sa situation sera claire d'ici lundi, ce sera réglé. Ce ne sont pas des choses faciles à gérer quand ça prend une ampleur médiatique. Je ne vais pas dire qui a tort et qui a raison », a indiqué le sélectionneur national sur la situation actuelle de son protégé à l’OM.