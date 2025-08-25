OM : Transfert de Rabiot : Le mensonge qui le met hors de lui !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté de l'Olympique de Marseille, un improbable rebondissement pourrait avoir lieu dans le feuilleton Adrien Rabiot au vu du discours tenu par Roberto De Zerbi samedi après la victoire marseillaise contre le Paris FC (5-2). Néanmoins, bien que l'entraîneur italien soit prêt à accueillir à nouveau Rabiot, il a tenu à mettre les points sur les i concernant d'énormes mensonges sur la nature de la décision de l'OM de s'en séparer.

Tout le long de la semaine dernière, un terrible feuilleton a animé l'actualité autour de l'OM. Non en raison d'une éventuelle recrue, mais plutôt pour des départs forcés : ceux de Jonathan Rowe et d'Adrien Rabiot. La cause ? Une bagarre survenue entre les deux joueurs à Rennes dans le vestiaire dans la foulée de la défaite en ouverture du championnat le 15 août (0-1). L'Olympique de Marseille a fini par prendre la décision d'exclure définitivement les deux protagonistes de l'altercation. Rowe est déjà parti à Bologne lorsque Rabiot... pourrait réintégrer le groupe après l'étrange annonce du coach de l'OM samedi soir.

«Les gens qui parlent d'histoire économique, ce sont des mensonges» Roberto De Zerbi avait confié, en surprenant son monde, qu'il était prêt à tendre la main à Adrien Rabiot pour qu'il puisse revenir dans le groupe. C'est l'un des messages que l'Italien a fait passer en conférence de presse après la victoire contre le Paris FC (5-2 ), dont la fake news entourant l'éviction d'Adrien Rabiot due à des raisons économiques et sa non prolongation de contrat. « Je pense que la victoire est toujours un médicament mais ça ne règle pas les problèmes de cette semaine. La volonté de se réconcilier doit venir de tout le monde, des deux parties. Je ne sais pas si vous vous demandez si ce que je viens de dire je le pense vraiment ou si c'est des paroles en l'air mais ça n'enlève en rien ce que j'ai dit hier. Je pèse bien mes mots, je sais ce que je dis. Il y a beaucoup de choses à prendre dans une situation aussi délicate. Je suis une bonne personne, comme Pablo, Medhi et Adrien. Les gens qui parlent d'histoire économique, ce sont des mensonges »