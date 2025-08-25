OM : Transfert de Rabiot : Le mensonge qui le met hors de lui !

Du côté de l'Olympique de Marseille, un improbable rebondissement pourrait avoir lieu dans le feuilleton Adrien Rabiot au vu du discours tenu par Roberto De Zerbi samedi après la victoire marseillaise contre le Paris FC (5-2). Néanmoins, bien que l'entraîneur italien soit prêt à accueillir à nouveau Rabiot, il a tenu à mettre les points sur les i concernant d'énormes mensonges sur la nature de la décision de l'OM de s'en séparer.
Tout le long de la semaine dernière, un terrible feuilleton a animé l'actualité autour de l'OM. Non en raison d'une éventuelle recrue, mais plutôt pour des départs forcés : ceux de Jonathan Rowe et d'Adrien Rabiot. La cause ? Une bagarre survenue entre les deux joueurs à Rennes dans le vestiaire dans la foulée de la défaite en ouverture du championnat le 15 août (0-1). L'Olympique de Marseille a fini par prendre la décision d'exclure définitivement les deux protagonistes de l'altercation. Rowe est déjà parti à Bologne lorsque Rabiot... pourrait réintégrer le groupe après l'étrange annonce du coach de l'OM samedi soir.
«Les gens qui parlent d'histoire économique, ce sont des mensonges»
Roberto De Zerbi avait confié, en surprenant son monde, qu'il était prêt à tendre la main à Adrien Rabiot pour qu'il puisse revenir dans le groupe. C'est l'un des messages que l'Italien a fait passer en conférence de presse après la victoire contre le Paris FC (5-2 ), dont la fake news entourant l'éviction d'Adrien Rabiot due à des raisons économiques et sa non prolongation de contrat.
« Je pense que la victoire est toujours un médicament mais ça ne règle pas les problèmes de cette semaine. La volonté de se réconcilier doit venir de tout le monde, des deux parties. Je ne sais pas si vous vous demandez si ce que je viens de dire je le pense vraiment ou si c'est des paroles en l'air mais ça n'enlève en rien ce que j'ai dit hier. Je pèse bien mes mots, je sais ce que je dis. Il y a beaucoup de choses à prendre dans une situation aussi délicate. Je suis une bonne personne, comme Pablo, Medhi et Adrien. Les gens qui parlent d'histoire économique, ce sont des mensonges »
«Ce sont des menteurs, des gens qui n'aiment pas l'OM»
Pendant sa tirade, Roberto De Zerbi est même jusqu'à avancer que les personnes colportant ce genre d'informations, n'aimaient tout bonnement pas l'Olympique de Marseille à ses yeux. « Les gens qui disent que l'OM voulait faire de l'argent en vendant Rabiot, ce sont des menteurs, des gens qui n'aiment pas l'OM. Je pense sincèrement que cette semaine on a plus souffert, Pablo, Medhi et moi, qu'Adrien et sa famille. Ca sert à rien de pointer du doigt, de trouver des coupables. Le plus important c'est de réussir à aller de l'avant et pour le faire, parfois c'est nécessaire de faire un pas en arrière par rapport aux décisions prises, avec humilité, avec intelligence. C'est mon avis: on est personne, on ne peut pas décider de la vie du club et d'une personne ».