OM - Transfert de Rabiot : Le coup de foudre annoncé à l'étranger !

Placé sur la liste des transferts après la bagarre de Rennes, Adrien Rabiot a fini par quitter l’Olympique de Marseille moins d’un an après son arrivée. L’international français a retrouvé la Serie A et l’AC Milan de Massimiliano Allegri, son ancien coach du côté de la Juventus.
Toutes les belles histoires ont une fin. Arrivé à la surprise générale l’année dernière, Adrien Rabiot s’est rapidement imposé comme l’un des cadres du projet de Roberto De Zerbi à l’OM. Pourtant, le milieu de terrain est déjà parti, puisqu’il évolue désormais à l’AC Milan, club qui ne disputera pourtant pas la Ligue des Champions cette saison.
Adrien Rabiot retrouve Allegri
Après la rupture née à Rennes, lorsqu’une bagarre avait éclaté dans le vestiaire, Adrien Rabiot et l’OM ne se sont jamais reconciliés. Ainsi, l’international a dû trouver une solution en fin de mercato, puisque la direction marseillaise a décidé de le placer sur la liste des transferts. Et il s’est naturellement vers l’un de ses anciens mentors, avec Massimiliano Allegri qui a pris les rênes du club milanais cet été.
« Quand un entraîneur tombe amoureux d'un joueur et le réclame, c'est mal perçu dans le vestiaire »
Pourtant, pour Corrado Orrico la signature de la star française n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour l’AC Milan. « Je ne suis pas convaincu par les coups de cœur des entraîneurs » a déclaré l’ancien entraineur italien, pour TMW. « Quand un entraîneur tombe amoureux d'un joueur et le réclame, c'est mal perçu dans le vestiaire, car quoi qu'il fasse, Rabiot est perçu comme le chouchou d'Allegri. Du style : “On a perdu le match à cause de Rabiot, mais l'entraîneur ne lui a rien dit” ».