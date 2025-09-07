OM - Transfert de Rabiot : Le coup de foudre annoncé à l'étranger !

Axel Cornic

Placé sur la liste des transferts après la bagarre de Rennes, Adrien Rabiot a fini par quitter l’Olympique de Marseille moins d’un an après son arrivée. L’international français a retrouvé la Serie A et l’AC Milan de Massimiliano Allegri, son ancien coach du côté de la Juventus.

Toutes les belles histoires ont une fin. Arrivé à la surprise générale l’année dernière, Adrien Rabiot s’est rapidement imposé comme l’un des cadres du projet de Roberto De Zerbi à l’OM. Pourtant, le milieu de terrain est déjà parti, puisqu’il évolue désormais à l’AC Milan, club qui ne disputera pourtant pas la Ligue des Champions cette saison.

Adrien Rabiot retrouve Allegri Après la rupture née à Rennes, lorsqu’une bagarre avait éclaté dans le vestiaire, Adrien Rabiot et l’OM ne se sont jamais reconciliés. Ainsi, l’international a dû trouver une solution en fin de mercato, puisque la direction marseillaise a décidé de le placer sur la liste des transferts. Et il s’est naturellement vers l’un de ses anciens mentors, avec Massimiliano Allegri qui a pris les rênes du club milanais cet été.