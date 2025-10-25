OM - Transfert de Greenwood : La révélation tombe… grâce à Football Manager ?

A l’été 2024, après un prêt à Getafe, Mason Greenwood avait été vendu à l’OM par Manchester United. Un deal qui cache de nombreuses clauses. Ainsi, la presse anglaise avait notamment révélé que les Red Devils disposaient d’une clause de rachat pour Greenwood, sans pour autant que le montant ne soit précisé. Il serait désormais connu.
A Manchester United, Mason Greenwood était devenu persona non grata à cause de ses problèmes avec la justice anglaise. C’est ainsi que l’attaquant a été vendu à l’OM. Pour autant, les Red Devils gardent un oeil sur les performances de Greenwood, disposant d’un gros pourcentage à la revente. Par ailleurs, il avait également été révélé que le club mancunien avait une option de rachat pour l’Olympien.
Greenwood de retour à Manchester United pour 56M€ ?
Alors que Manchester United n’aurait aucune intention de faire revenir Mason Greenwood, la possibilité existe néanmoins. Combien faudrait-il alors dépenser pour rapatrier le joueur de l’OM ? Le montant n’avait jusqu’à présent pas été dévoilé, mais voilà que le mystère a été levé par… Football Manager. En effet, dans le jeu vidéo, on apprend que la clause de rachat de Greenwood serait fixée à 56M€.
Intransférable à l’OM !
Pour le moment, Mason Greenwood est toujours un joueur de l’OM, club qu’il aurait pu quitter lors du dernier mercato estival. A Marseille, on a finalement mis son véto sur ce départ. En effet, Fabrizio Romano a révélé : « L’été dernier, des clubs étaient prêts à payer une grosse somme pour Greenwood. Marseille a dit non, le joueur était trop important. C’était la décision de Longoria, Benatia et de De Zerbi ».