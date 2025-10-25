OM - Transfert de Greenwood : La révélation tombe… grâce à Football Manager ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2024, après un prêt à Getafe, Mason Greenwood avait été vendu à l’OM par Manchester United. Un deal qui cache de nombreuses clauses. Ainsi, la presse anglaise avait notamment révélé que les Red Devils disposaient d’une clause de rachat pour Greenwood, sans pour autant que le montant ne soit précisé. Il serait désormais connu.

A Manchester United, Mason Greenwood était devenu persona non grata à cause de ses problèmes avec la justice anglaise. C’est ainsi que l’attaquant a été vendu à l’OM. Pour autant, les Red Devils gardent un oeil sur les performances de Greenwood, disposant d’un gros pourcentage à la revente. Par ailleurs, il avait également été révélé que le club mancunien avait une option de rachat pour l’Olympien.

Greenwood de retour à Manchester United pour 56M€ ? Alors que Manchester United n’aurait aucune intention de faire revenir Mason Greenwood, la possibilité existe néanmoins. Combien faudrait-il alors dépenser pour rapatrier le joueur de l’OM ? Le montant n’avait jusqu’à présent pas été dévoilé, mais voilà que le mystère a été levé par… Football Manager. En effet, dans le jeu vidéo, on apprend que la clause de rachat de Greenwood serait fixée à 56M€.