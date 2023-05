OM : Surprise, un départ est réclamé à Marseille

Arnaud De Kanel

Auteur d'une saison convaincante et nommé parmi les 5 meilleurs gardiens du championnat aux trophées UNFP, Pau Lopez pourrait voir une menace débarquer lors du prochain mercato estival. En effet, Yassine Bounou serait pisté par l'OM. Et pour Jean-Charles De Bono, le club phocéen doit vendre l'Espagnol pour ne pas se retrouver avec deux gardiens de haut-niveau.

Pau Lopez a sauvé l'OM à plusieurs reprises cette saison. Le gardien espagnol a toujours été régulier et il en a été récompensé puisqu'il figure dans la liste des cinq finalistes pour le trophée UNFP du meilleur gardien de la saison. Malgré tout, l'OM aimerait saisir une opportunité rare en recrutant Yassine Bounou selon le média marocain Les Lions de l'Atlas . Pour Jean-Charles De Bono, Pablo Longoria aurait donc tout intérêt à vendre urgemment Pau Lopez pour éviter de poser un casse-tête supplémentaire à Igor Tudor.

«Si tu mets en concurrence Pau Lopez et Bounou, ce n’est pas bon»

« Il ne faut pas que l’OM fasse comme Paris. Ils ont mis les deux gardiens en porte-à-faux, je ne comprends pas. Il doit y avoir un gardien numéro un et un gardien numéro deux. Si le titulaire se troue constamment, ça peut changer les choses. Pour moi, Paris a fait une grosse erreur en conservant Donnarumma, ils auraient dû garder Navas. Si tu mets en concurrence Pau Lopez et Bounou, ce n’est pas bon », a-t-il lâché dans l'émission Football Club de Marseille . Jean-Charles De Bono estime également que Pau Lopez pourrait partir de son plein gré.

«Il faut vendre Lopez»