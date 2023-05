C’est confirmé, l’OM veut recruter un phénomène de la Coupe du Monde au Qatar

Arnaud De Kanel

Avec le départ de Steve Mandanda, Pau Lopez est devenu titulaire indiscutable dans la cage de l'OM. Le portier espagnol n'a pas de concurrence comme la saison passée. Malgré tout, il ne serait plus en odeur de sainteté pour la simple et bonne raison que Pablo Longoria aurait entamé des premières discussions avec les agents de Yassine Bounou.

Ces dernières semaines, L'Equipe révélait que l'OM explorait les pistes au poste de gardien de but. Parmi-elles, celle menant à Alban Lafont. Une menace sérieuse donc pour Pau Lopez. Mais le portier nantais n'est pas le seul joueur pisté par l'OM à ce poste puisque Yassine Bounou, héros du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde, figurerait également dans les petits papiers de Pablo Longoria.

Surprise, un attaquant veut signer à l’OM https://t.co/1XCBLDWu6U pic.twitter.com/yPAKImrElr — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

«On sait qu’il a des envies d’ailleurs»

Pour Football Club de Marseille , Hakim Zhouri, journaliste pour les Lions de l’Atlas , a confirmé l'intérêt de l'OM pour l'international marocain. « Vous connaissez Longoria, cela fait partie des opportunités de marché et là il se positionne sur un gardien en espérant un prêt. C’est une opportunité car le joueur rencontre en ce moment des difficultés avec son nouvel entraîneur, qui n’est autre que celui qui a lancé l’actuel gardien titulaire du FC Séville. Bounou joue l’Europa League, et Marko Dmitrović joue en Liga. Il se posait déjà la question de partir l’été dernier et cet hiver avec certaines sollicitations, et là on sait qu’il a des envies d’ailleurs », a-t-il révélé.

«C’est un premier contact avec ses agents»