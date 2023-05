Incroyable, une star est prête à tout pour signer au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison pleine, Sergio Ramos voit son contrat s'achever en juin prochain ce qui rend son avenir incertain au PSG. Cependant, l'ancien capitaine du Real Madrid semble avoir l'intention de rester à Paris, à tel point qu'il serait même prêt à diviser son salaire par deux pour étendre son bail dans la capitale.

L'été du PSG s'annonce brûlant. Après une saison compliquée, le club de la capitale compte mener un mercato très actif afin de se relancer, ce qui devrait passer par un mercato agité. Mais avant de savoir qui arrivera, le PSG va devoir gérer les cas épineux au sein de son effectif. A l'image de celui de Lionel Messi, qui devrait partir, encore de Neymar pour lequel Luis Campos cherche une porte de sortie. Mais il va également falloir trouver une solution pour Sergio Ramos, dont le contrat s'achève le 30 juin.

Sergio Ramos veut rester au PSG

Du côté du joueur, cela semble être assez clair. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , Sergio Ramos souhaite absolument rester au PSG et ainsi y prolonger son contrat. A tel point qu'il aurait déjà repoussé l'offre de l'Arabie Saoudite qui lui proposait pourtant près de 30M€ par saison. Les décideurs parisiens ne semblent pas opposés à une prolongation, mais à certaines conditions.

Un salaire divisé par deux ?