OM : Son père lui annonce son transfert, l’énorme surprise !

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Go Ahead Eagles, Jeffrey de Lange ne s’attendait pas à débarquer à l’OM. Le gardien âgé de 27 ans pensait qu’il partirait en Angleterre ou qu’il retournerait à l’Ajax, son club formateur, mais son père lui a finalement annoncé qu’ils prenaient l’avion en direction de Marseille.
Dans un entretien accordé à De Telegraaf, Jeffrey de Lange est revenu sur son arrivée à l’OM à l’été 2024. Recruté en provenance de Go Ahead Eagles, le Néerlandais a indiqué qu’il avait des intérêts en Angleterre et qu’un retour à l’Ajax Amsterdam, où il a été formé et que Geronimo Rulli a justement quitté pour venir à Marseille, était également une possibilité.
De Lange s’attendait à partir en Angleterre ou à l’Ajax
« L’Angleterre était intéressée, et j’étais aussi dans le collimateur de mon ancien club, l’Ajax, après une bonne saison avec Go Ahead. J’ai dit à mon père que si quelque chose de sérieux se présente, il faut me le faire savoir », a confié Jeffrey de Lange.
«Il m’a dit que nous prenions l’avion pour Marseille»
C’est finalement l’OM que le gardien de 27 ans a rejoint : « Quand il m’a appelé ce matin-là pour me dire qu’il y avait un accord, j’ai demandé si nous allions en Angleterre. Il m’a répondu : "non, pas en Angleterre." Puis j’ai demandé : "l’Ajax, c’est ça ?" Il m’a dit que nous prenions l’avion pour Marseille. J’ai trouvé ça brillant aussi. »