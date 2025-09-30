OM : Son père lui annonce son transfert, l’énorme surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Go Ahead Eagles, Jeffrey de Lange ne s’attendait pas à débarquer à l’OM. Le gardien âgé de 27 ans pensait qu’il partirait en Angleterre ou qu’il retournerait à l’Ajax, son club formateur, mais son père lui a finalement annoncé qu’ils prenaient l’avion en direction de Marseille.

Dans un entretien accordé à De Telegraaf, Jeffrey de Lange est revenu sur son arrivée à l’OM à l’été 2024. Recruté en provenance de Go Ahead Eagles, le Néerlandais a indiqué qu’il avait des intérêts en Angleterre et qu’un retour à l’Ajax Amsterdam, où il a été formé et que Geronimo Rulli a justement quitté pour venir à Marseille, était également une possibilité.

De Lange s’attendait à partir en Angleterre ou à l’Ajax « L’Angleterre était intéressée, et j’étais aussi dans le collimateur de mon ancien club, l’Ajax, après une bonne saison avec Go Ahead. J’ai dit à mon père que si quelque chose de sérieux se présente, il faut me le faire savoir », a confié Jeffrey de Lange.