OM : «Scandaleux», les transferts qui le font vriller

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un début de saison très mitigé et houleux, l'OM avait à cœur de se rattraper à quelques jours d'un grand rendez-vous face au Real Madrid. Le club de la cité phocéenne a eu l'occasion de profiter de ses nouvelles recrues face à Lorient mais cela arrive peut-être un peu tard. Pour Maxime Chanot, la situation est loin d'être idéale.

Facile vainqueur du FC Lorient (4-0) vendredi en Ligue 1, l'OM se dirige maintenant vers le Real Madrid. C'est un immense défi, d'autant plus que le club dispose maintenant d'un effectif complet. Malgré les belles performances de Benjamin Pavard et de Nayef Aguerd notamment, cela risque de ne pas être suffisant.

Aguerd, des débuts validés à l'OM Défenseur central de 29 ans, Nayef Aguerd a récemment débarqué à l'OM de West Ham. Une recrue qui avait tapé dans l'œil des dirigeants cet été et qui était alignée pour démarrer face à Lorient. Le Marocain a même inscrit le but du 4-0. « Il a été très très bon, c’est le meilleur joueur du soir. Il va faire beaucoup de bien à l’OM. Là où j’ai un point d’interrogation c’est par rapport à son prix d’achat » confirme Maxime Chanot dans l'After Foot de RMC.