OM - Real Madrid : Coup de théâtre pour la signature d’un crack !

Toujours attentif aux opportunités de marché, l’OM aurait le jeune Endrick dans le viseur. L’attaquant de 19 ans est au placard du côté du Real Madrid, et pourrait donc se relancer à Marseille. Cependant, le club phocéen est prévenu, un cador européen compte bien s’immiscer dans ce dossier complexe. Explications.

Le mercato hivernal pourrait être animé du côté de l’OM. Le club phocéen cherche toujours à renforcer son effectif au cours d’une saison qui s’annonce prometteuse. Dernièrement, Roberto De Zerbi a perdu Amine Gouiri, qui s’est fait opéré de l’épaule et sera absent pendant plusieurs mois.

L’OM piste Endrick De ce fait, l’OM pourrait chercher à recruter un attaquant dans les prochains mois. Au cours des dernières semaines, le nom d’Endrick a été associé au club marseillais. Ne jouant plus du tout au Real Madrid, le crack brésilien pourrait donc tenter de se relancer à l’OM, qui devra néanmoins faire face à la concurrence dans ce dossier.