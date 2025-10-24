OM - Real Madrid : Coup de théâtre pour la signature d’un crack !

Toujours attentif aux opportunités de marché, l’OM aurait le jeune Endrick dans le viseur. L’attaquant de 19 ans est au placard du côté du Real Madrid, et pourrait donc se relancer à Marseille. Cependant, le club phocéen est prévenu, un cador européen compte bien s’immiscer dans ce dossier complexe. Explications.
Le mercato hivernal pourrait être animé du côté de l’OM. Le club phocéen cherche toujours à renforcer son effectif au cours d’une saison qui s’annonce prometteuse. Dernièrement, Roberto De Zerbi a perdu Amine Gouiri, qui s’est fait opéré de l’épaule et sera absent pendant plusieurs mois.
L’OM piste Endrick
De ce fait, l’OM pourrait chercher à recruter un attaquant dans les prochains mois. Au cours des dernières semaines, le nom d’Endrick a été associé au club marseillais. Ne jouant plus du tout au Real Madrid, le crack brésilien pourrait donc tenter de se relancer à l’OM, qui devra néanmoins faire face à la concurrence dans ce dossier.
La Juventus est aussi sur le coup
Malgré un temps de jeu en chute libre, Endrick semble en effet conserver une certaine cote sur le marché. Ainsi, ESPN Brasil révèle ce jeudi que l’avant-centre de 19 ans plaît également beaucoup à la Juventus. Reste désormais à savoir qui prendra de l’avance dans ce dossier chaud du prochain mercato hivernal...