Mercato : Le PSG sur un phénomène, c’est 80M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Déjà doté d’un effectif de très grande qualité, le PSG envisagerait certaines options sur le mercato. Selon certains médias italiens, Paris serait sur les traces de Sandro Tonali, qui n’exclut pas de quitter Newcastle. Cependant, les clubs intéressés vont devoir sortir le chéquier afin de s’offrir le milieu de terrain italien.

Le PSG déjà actif sur le mercato ? L’été dernier, le club de la capitale a décidé de se renforcer uniquement avec deux joueurs en la personne de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Ayant largement réduit sa masse salariale, le club parisien pourrait avoir de la marge afin de recruter de nouvelles têtes en janvier prochain.

Le PSG sur Sandro Tonali ? Et à en croire les dernières indiscrétions de TuttoJuve, le PSG ferait partie des candidats pour la signature de Sandro Tonali. Évoluant depuis deux ans à Newcastle, le milieu de terrain de 25 ans attise les convoitises de plusieurs clubs italiens également.