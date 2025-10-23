OM - Greenwood : Le transfert qui fait rêver à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il réussit un très bon début de saison après une année dernière déjà réussie, Mason Greenwood fait saliver Manchester United. Les Red Devils bénéficient de 50% sur une future revente de l’attaquant âgé de 24 ans et suivent de près l’évolution de sa situation, en espérant que l’OM réalise un gros transfert avec lui, ce qui leur rapporterait beaucoup d’argent.

Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé la saison dernière, Mason Greenwood est reparti sur les mêmes bases. L’attaquant de l’OM pointe à la deuxième position derrière Joaquin Panichelli avec 6 réalisations, dont un quadruplé le week-end dernier face au Havre (6-2), ce qui n’a pas échappé à son ancien club, Manchester United.

Manchester United rêve d’une belle vente pour Greenwood En effet, comme indiqué par le Manchester Evening News, les Red Devils suivent de près la situation de Mason Greenwood, tout comme celle de Marcus Rashford, prêté avec option d’achat au FC Barcelone. Au moment de son départ à l’OM, Manchester United a négocié 50% sur une future revente de l’Anglais et espère bien que cela lui sera profitable.