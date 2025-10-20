OM : Gros transfert à l’étranger, Greenwood retrouve un pote ?

Alexis Brunet

Cet été, Mason Greenwood est resté à l’OM mais la donne pourrait être différente dans quelques mois. En effet, l’attaquant anglais serait suivi de près par le FC Barcelone, qui va chercher à se renforcer offensivement. S’il débarque en Catalogne, le Marseillais pourrait alors retrouver son ancien coéquipier à Manchester United, Marcus Rashford, car le Barça souhaiterait le recruter définitivement.

Déjà étincelant la saison dernière, Mason Greenwood semble encore une fois parti sur de très bonnes bases en Ligue 1. L’attaquant de l’OM a déjà inscrit six buts en huit journées, dont un magnifique quadruplé face au Havre samedi soir (6-2). Des performances qui ravissent le club phocéen, qui avait consenti un grand effort à l’été 2024 pour le recruter.

Direction le Barça pour Greenwood En flambant de cette façon à l’OM, la cote de Mason Greenwood ne va faire que monter. Une bonne nouvelle pour le club phocéen s’il décide de vendre son attaquant l’été prochain. L’Anglais ne manquera en tout cas pas de prétendants, car d’après TBR Football, le FC Barcelone était notamment présent au Vélodrome samedi soir pour l’observer.